Previsão do tempo

A passagem de uma frente fria sobre o Estado favorecerá o aumento de nebulosidade em todas as regiões. Devido à baixa quantidade de umidade, são esperadas pancadas de chuva isoladas no extremo Sul e acompanhadas de trovoadas nas regiões Norte e Nordeste, na divisa com Santa Catarina. As temperaturas ficam mais amenas ao longo da costa e nos Campos de Cima da Serra.

Sexta-feira, 16 de dezembro de 2022

Céu: parcialmente nublado, com períodos de claro.

Ventos: sudeste, fracos a moderados, com rajadas à noite.

Temperatura: Mín.: 16ºC Máx.: 32ºC

Sábado, 17 de dezembro de 2022

Céu: Parcialmente nublado

Ventos: leste/sudeste, fracos a moderados, com rajadas fortes à noite.

Temperatura: Mín.: 13ºC Máx.: 31ºC

Domingo, 18 de dezembro de 2022

Céu: nublado, com pancadas de chuva e trovoadas, e períodos de parcialmente nublado.

Ventos: leste/sudeste, fracos a moderados com rajadas.

Temperatura: Mín.: 17ºC Máx.: 30ºC

Previsão elaborada pelos meteorologistas Gustavo Rasera

e Vladair Morales de Oliveira