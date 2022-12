Previsão do tempo

Uma massa de ar seco e quente atua sobre todo o Rio Grande do Sul, trazendo tempo bom e elevação das temperaturas em todas as regiões. Somente o Litoral Norte terá variação de nebulosidade. Na noite de sábado, uma frente fria entra no Estado pela Fronteira Oeste, devendo atingir as demais regiões no domingo.

Sexta-feira, 23 de dezembro de 2022

Céu: claro, passando a parcialmente nublado.

Ventos: leste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 16ºC Máx.: 38ºC

Sábado, 24 de dezembro de 2022

Céu: parcialmente nublado, passando a nublado.

Ventos: noroeste/sudeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 19ºC Máx.: 38ºC

Domingo, 25 de dezembro de 2022

Céu: parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas.

Ventos: noroeste/sul, fracos a moderados com rajadas

Temperatura: Mín.: 21ºC Máx.: 29ºC

Previsão elaborada pelas meteorologistas Eliane Grala Pereira Alves e Vladair Morales de Oliveira