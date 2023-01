Previsão do tempo

Todo o Estado do Rio Grande do Sul terá céu ensolarado, com pouca variação de nebulosidade, devido à atuação de uma massa de ar seco.

Sexta-feira, 06 de janeiro de 2023

Céu: claro, com períodos de parcialmente nublado.

Ventos: nordeste/leste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 17ºC Máx.: 33ºC

Sábado, 07 de janeiro de 2023

Céu: claro, com períodos de parcialmente nublado.

Ventos: nordeste/leste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 17ºC Máx.: 33ºC

Domingo, 08 de janeiro de 2023

Céu: claro, com períodos de parcialmente nublado.

Ventos: nordeste/leste, fracos a moderados, com rajadas ocasionais.

Temperatura: Mín.: 16ºC Máx.: 32ºC

Previsão elaborada pela meteorologista Eliane Grala Pereira Alves