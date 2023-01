Previsão do tempo

Na sexta-feira, um sistema de baixa pressão no continente, associado a uma frente fria no oceano, canaliza umidade em direção ao Estado, provocando pancadas de chuva com trovoadas sobre todo o RS. Pela manhã, ainda há condição de céu parcialmente nublado, exceto nas regiões da Fronteira-Oeste e da Campanha.

Sexta-feira, 13 de janeiro de 2023

Céu: parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuvas e trovoadas.

Ventos: sudeste/leste, fracos a moderados com rajadas.

Temperatura: Mín.: 20°C Máx.: 28°C

Sábado, 14 de janeiro de 2023

Céu: nublado, com pancadas de chuvas e trovoadas, e períodos de parcialmente nublado.

Ventos: nordeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 19°C Máx.: 29°C

Domingo, 15 de janeiro de 2023

Céu: nublado, passando a nublado com pancadas isoladas de chuvas.

Ventos: nordeste, fracos a moderados com rajadas ocasionais.

Temperatura: Mín.: 20°C Máx.: 30°C

Previsão elaborada pelo meteorologista Gustavo Rasera