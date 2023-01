Previsão do tempo

A circulação dos ventos vindos do oceano permanece, trazendo nebulosidade e chances de chuva fraca no Litoral. Pancadas de chuva com possíveis trovoadas em pontos do Noroeste, Norte e Planalto devido a áreas de instabilidade. Na Campanha, no Centro e no Norte, uma massa de ar seco continua atuando, mantendo o céu com variação de nebulosidade, que aumenta à tarde, com chance de pancadas de chuva nestas regiões.

Sexta-feira, 20 de janeiro de 2023

Céu: claro, com períodos de parcialmente nublado.

Ventos: nordeste/leste, fracos a moderados com rajadas ocasionais.

Temperatura: Mín.: 19ºC Máx.: 34ºC

Sábado, 21 de janeiro de 2023

Céu: parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas.

Ventos: nordeste, fracos a moderados com rajadas ocasionais.

Temperatura: Mín.: 20ºC Máx.: 35ºC

Domingo, 22 de janeiro de 2023

Céu: parcialmente nublado, passando a nublado.

Ventos: nordeste/leste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín.: 18ºC Máx: 29ºC

Previsão elaborara pelas meteorologistas Eliane Grala Pereira Alves e Vladair Morales de Oliveira