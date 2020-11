O Rio Grande do Sul vai ter uma terça-feira de muito calor, segundo a previsão do tempo para esta terça-feira da MetSul. Uma massa de ar muito quente cobre o Estado e traz uma jornada típica do auge do verão com máximas bastante elevadas no período da tarde na maioria das regiões.

Grande parte do território gaúcho vai ter máximas à tarde próximas ou acima dos 35ºC com marcas de 39ºC a 40ºC nas áreas de Uruguaiana e Santa Rosa. Santa Maria e Livramento podem ter 38°C. Passo Fundo deve ir a 34°C ou 35°C. Caxias do Sul deve ter uma tarde com até 33°C. Porto Alegre e região metropolitana devem ter uma tarde com 34°C a 36°C na maioria dos pontos de medição. Em Caçapava do Sul a máxima chega a 34ºC.

O sol predomina no Estado hoje com o ar seco e devem ser esperados amplos períodos de céu claro e azul, o que favorecerá o forte aquecimento diurno e a tarde escaldante em parte do território gaúcho.

A umidade relativa do ar estará baixa durante a tarde e o vento pode soprar moderado com rajadas ocasionais durante a segunda metade do dia.

Informações: METSUL