Análise

Áreas de instabilidade associadas a um centro de baixa pressão no oceano, próximo ao litoral norte, ocasionam pancadas de isoladas de chuva e nebulosidade variável em todas as regiões do Rio Grande do Sul no decorrer do período.

Sexta-feira 05/03/2021

Céu : Parcialmente nublado com períodos de nublado com pancadas isoladas de chuva.

Vento: Sudeste, fracos a moderados.

Temperatura: Mín: 19ºC Máx: 29ºC

Sábado 06/03/2021

Céu: Parcialmente nublado com períodos de claro.

Vento: Sudeste, fracos a moderados.

Temperatura: Min:18ºC Máx: 30ºC

Domingo 07/03/2021

Céu: Parcialmente nublado.

Vento: Leste, fracos a moderados.

Temperatura: Min:19ºC Máx:29ºC

Meteorologista: Gilsane Costa Pinheiro