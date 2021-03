Análise

A atuação de uma massa de ar seco sobre a maior parte do Rio Grande do Sul deixará a maioria das regiões com predomínio de sol, apenas a faixa litorânea ficará com variação de nebulosidade e com pancadas isoladas de chuva.

Previsão do tempo para Caçapava do Sul

Sábado 13/03/2021

Céu : Claro

Ventos: Nordeste/sudeste, fracos a moderados

Temperatura: Mín: 15ºC Máx: 32ºC

Domingo 14/03/2021

Céu claro a parcialmente nublado

Ventos: Leste/sudeste, fracos a moderados

Temperatura: Min: 17 °C Máx: 32°C

Previsão elaborada pela meteorologista Vladair Morales de Oliveira