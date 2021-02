A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu R$540 mil sem procedência na madrugada de sexta-feira, dia 19, na BR-290, em Caçapava. O dinheiro estava em um carro com placas de Campo Bom que foi abordado durante ações de combate ao crime.

Ao vistoriar o interior do veículo, que vinha da região metropolitana, os policiais encontraram a quantia em uma mochila no banco traseiro. O condutor, de 35 anos e natural de Campo Bom, não conseguiu comprovar a origem lícita do dinheiro, que foi apreendido e encaminhado à polícia judiciária local para a apuração de sua procedência.

Informações e foto: imprensa PRF