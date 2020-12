O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Ernani Polo, acompanhou empreendedores e representantes de prefeituras da região da Campanha em reunião com o secretário estadual do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Lorenzoni, hoje, dia 18, em Porto Alegre. O objetivo do encontro foi buscar apoio do governo do Estado para a gravação de episódios da série “Viajando pelo Brasil”, que será transmitida para todo o país pela TV Brasil.

O programa terá episódios semanais de trinta minutos e mostrará atrativos turísticos de todas as regiões do Rio Grande do Sul. No total, serão 30 episódios, sendo que 13 já estão gravados. Nos 17 restantes, a ideia é valorizar a Campanha, com destaque para a Rota das Oliveiras, as vinícolas e o turismo histórico de cidades como Caçapava do Sul, Lavras do Sul, Bagé e Dom Pedrito.

Lorenzoni considerou a ideia “extraordinária” e disse que buscará formas de viabilizar a iniciativa. Além disso, em breve, a Assembleia Legislativa e a Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico e Turismo lançarão uma campanha para incentivar o turismo regional.

– O turismo regional terá um papel essencial para a retomada do setor no período pós-pandemia. Num primeiro momento, as pessoas deverão viajar mais para destinos próximos de suas casas. Por isso, é fundamental incentivar as rotas regionais gaúchas, que são diversificadas e repletas de atrativos para turistas daqui e de fora – declarou o deputado Ernani Polo.

Informações: Assessoria Assembleia Legislativa

Imagem: Joel Vargas/Assembleia Legislativa