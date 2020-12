A Câmara de Vereadores de Caçapava outorgou o título de Cidadã Caçapavana à professora Iara Beatriz da Costa Lucas na terça-feira, dia 15. A indicação foi do vereador Ricardo Rosso e o pedido aprovado pelo Legislativo no início do ano, mas, em virtude da pandemia, a sessão solene não pode ser realizada. Com isso, o vereador solicitou à Mesa Diretora que a entrega fosse feita somente com a presença da homenageada e dos vereadores.

A professora Iara é natural de São Pedro do Sul, mas reside em Caçapava desde 1989. Ela é casada com Rafael Veloso Lucas, tem dois filhos, Ana Beatriz e Gabriel Hélio, e é professora da ativa da rede estadual de ensino e aposentada da rede municipal de Caçapava.

Informações e imagem: Câmara de Vereadores