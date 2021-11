A Secretaria de Assistência Social divulgou na terça-feira, dia 09, a programação para entrega do Cartão Cidadão, mecanismo utilizado pelo Governo do Estado para devolução de parte do ICMS às pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e que recebam Bolsa Família ou tenham dependentes matriculados no Ensino Médio na rede estadual.

Segundo a Assessoria de Comunicação do Governo do Estado, com o Cartão Cidadão, o beneficiário terá a devolução de R$ 400,00 por ano do Devolve ICMS, além de R$ 150,00 por mês pelo programa Todo Jovem na Escola. Ele funciona como um cartão de débito e deve ser retirado em novembro para poder ser utilizado a partir de dezembro em estabelecimentos como supermercados, padarias, entre outros da rede Vero.

Em Caçapava, as entregas serão feitas nos dias 23 e 24 de novembro, das 8h às 17h, no Instituto Municipal de Educação Augusta Maria de Lima Marques. É obrigatório apresentar um documento com foto e o CPF.

No dia 23, receberão seus cartões os moradores dos bairros Vila Sul, Promorar, São Judas Tadeu, Vivian, Persa, Orfila, Vila da Figueira, Cidade Jardim, Pinheiro, Piraju, Patronato, Estrada do Salso e Interior. Já no dia 24, será a vez dos moradores dos bairros Forte, Floresta, São Gerônimo, Vila Batista, Vila Mercedes, Santa Rita, São João, Pazinato, Negrinho do Pastoreio, Vila Henriques, São Domingos, Aviação, Centro e Interior.

Maiores informações podem ser obtidas junto à Secretaria de Assistência Social, pelo telefone 3281 4080.

Imagem: Imprensa Prefeitura