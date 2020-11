O prefeito Giovani Amestoy assinou, no dia 20 de novembro, um decreto que proíbe a abertura de supermercados de redes aos domingos. Considerando a posição do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio de Caçapava do Sul, ficam autorizados a funcionar somente os estabelecimentos que utilizam exclusivamente mão de obra familiar.

O decreto também estabelece que a fiscalização seja feita pela Vigilância Sanitária. Qualquer pessoa poderá denunciar as infrações, apresentando provas. Os supermercados que descumprirem a norma pagarão multa inicial de R$500,00. Este valor aumentará gradualmente conforme as notificações. Reincidências poderão levar à cassação de alvará.

Confira o decreto na integra:

Informações: Prefeitura Municipal