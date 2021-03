O vereador Antônio Almeida Filho (Lelo – MDB) apresentou, na sessão da Câmara de terça-feira, dia 09, uma indicação ao Poder Executivo para que seja cedido o uso da quadra esportiva e a respectiva casa localizada na Rua Nestor Martins, no bairro Negrinho do Pastoreio, para desenvolver um projeto de inclusão social através do esporte em parceria com a Escolinha do Santos Futebol Clube.

De acordo com o vereador, tanto a casa quanto a quadra não estão sendo utilizadas, o que resulta em um lugar onde muitas vezes os jovens ocupam para uso de substâncias entorpecentes.

– Devido a inúmeras reivindicações em nosso gabinete, nas redes sociais, telefonemas dos pais, coordenadores e alunos do Santos Futebol Clube e também dos moradores do local, resolvemos apresentar essa indicação ao Executivo, para que seja solucionado o problema, já que o local está abandonado há bastante tempo – explicou Lelo.

Também segundo o vereador, a indicação foi bem recebida pela secretária Geral, Cassia Freitas, que demonstrou consonância com a ideia e indicou viabilidade para a realização do projeto.

– Após essa conversa com a secretária Geral, ficamos bastante otimistas para uma solução nos próximos dias para o local, viabilizando a realização do projeto esportivo para a inclusão social e, por consequência, afastando o consumo de drogas e aproximando os jovens e crianças do esporte, sendo positivo para a comunidade – declarou Lelo.

Informações e foto: imprensa Câmara