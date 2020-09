O projeto estratégico Geoparques, desenvolvido pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), promoverá oficinas de teatro gratuitas e exclusivas para pessoas de Caçapava do Sul com o objetivo de preservar a memórias sobre o patrimônio natural e cultural do município. As inscrições podem ser feitas até 1º de outubro, através do formulário disponível em https://forms.gle/YTdaZp7grqWPSVr7A.

As atividades se darão pela plataforma Google Meet, respeitando o distanciamento social. A cada semana, será disponibilizado um link de acesso enviado para o e-mail cadastrado no momento da inscrição. Podem participar pessoas acima de 13 anos residentes em Caçapava.

As oficinas serão ministradas às quintas, entre 1º de outubro e 10 de dezembro, das 19h30min às 20h30min. Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas através do Instagram @teatroflexivel e do site http://www.teatroflexivel.com.br.

Informações: Projeto Geoparque Caçapava do Sul