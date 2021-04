O Promotor de Justiça Diogo Taborda não responderá mais pela titularidade da Promotoria da Comarca de Caçapava. Ele foi promovido na carreira, e passará a atuar em Dom Pedrito a partir de abril. Em nota enviada à imprensa, ele destacou o acolhimento que recebeu da comunidade nos cinco anos em que esteve na cidade, o que considera “decisivo para que o Ministério Público pudesse realizar um trabalho de excelência em prol da sociedade”.

O Promotor também destacou o combate ao crime neste período, em que, para ele, o Ministério Público teve “êxito em investigar, processar e condenar diversos criminosos perigosos, que agora não mais lesam a comunidade, obtendo índice muito grande de condenações no Tribunal do Júri.”

Ele encerra a nota dizendo: “Saio de Caçapava do Sul com um sentimento de dever cumprido, pois sempre me dediquei de corpo e alma para que o Ministério Público atuasse de forma efetiva na defesa da vida, da sociedade e dos direitos fundamentais dos cidadãos. Vou levar esta comarca no coração”.

O Promotor Diogo Taborda permanecerá atuando como promotor substituto da Comarca de Caçapava até que seja designado um novo titular para o cargo.