A Promotoria de Justiça e o Foro da Comarca de Caçapava estão selecionando estagiários. Para ambos os processos, é necessário ser estudante do curso de Direito.

Para concorrer à vaga de estágio na Promotoria, é preciso se inscrever através do e-mail mpcacapava@mprs.mp.br até às 16h de sexta-feira, dia 11. A publicação da homologação das inscrições e a convocação para as entrevistas devem ocorrer às 18h, nesse mesmo dia. Maiores informações sobre a documentação necessária podem ser obtidas no Edital, disponível em mprs.mp.br/concursos/estagiario/comarcas/13/.

No Foro também há uma vaga de estágio. Quem quiser se candidatar deve enviar currículo para o e-mail frcacapsuljz1vjud@tjrs.jus.br até 18 de março. Será aplicada uma prova escrita de redação, com data provável marcada para 31 de março. Também haverá uma entrevista, que deve ser realizada neste mesmo dia. Maiores informações podem ser obtidas por e-mail ou pelo telefone (55) 3029-9949.