Promotoria seleciona estagiários

A Promotoria de Justiça de Caçapava está selecionando estudantes do Ensino Médio para provimento de uma vaga de estágio e formação de cadastro reserva. Para concorrer, é necessário estar matriculado na rede pública estadual, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e ter, no mínimo, 16 anos. A seleção se dará através de prova dissertativa e entrevista.

As inscrições devem ser feitas até 15 de abril, exclusivamente na sede da Promotoria (Rua Barão de Caçapava, 823), das 9h às 11h30min ou das 13h30min às 17h. A publicação da homologação das inscrições e a divulgação do local de prova devem ocorrer em 18 de abril. As provas estão previstas para 25 de abril; as entrevistas, para 27 de abril; e a publicação do resultado, para 29 de abril.

Maiores informações sobre a documentação necessária podem ser obtidas no Edital, disponível em https://bit.ly/3DCZsZz.