As propagandas políticas e eleitorais serão identificadas com um selo no Facebook e no Instagram e poderão ser ocultadas pelos usuários a partir desta semana. Em meio a denúncias e investigações sobre o uso das duas redes sociais para disseminar desinformação no Brasil, com influência nas eleições de 2018, o Facebook afirmou que quem quiser fazer um anúncio relacionado a política ou eleições terá que confirmar sua identidade e se tem residência no país, e terão a opção de fornecer o número do CNPJ ou CPF.

De acordo com informações divulgadas nesta terça-feira (04), pelo Facebook – empresa responsável também pelo Instagram – haverá mais “controle e transparência” para anúncios sobre política no Brasil. Os usuários poderão escolher se querem ou não ver propaganda política e eleitoral nas duas redes, e as propagandas relacionadas a esses dois assuntos terão de ter ser identificadas com os selos “pago por” ou “propaganda eleitoral”.