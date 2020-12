A prefeitura de Caçapava do Sul entrou em acordo com a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (FUNDATEC), responsável pela aplicação das provas do Concurso Público de número 01/2020, e foi definido o adiamento do certame em razão do agravamento da pandemia. As provas estavam marcadas para os dias 09 e 10 de janeiro de 2021, mas com o aumento de casos de Covid-19 tanto no município quanto no Estado, suas realizações serão remarcadas e divulgadas posteriormente.

Informações: Prefeitura Municipal