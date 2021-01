A próxima semana deverá ter volumes elevados de chuva no Rio Grande do Sul, de acordo com o boletim da Secretaria de Agricultura, Emater-RS e Irga.

Entre a sexta (29) e o domingo (31), o deslocamento de uma área de baixa pressão manterá as instabilidades e a chuva em todas as regiões, com risco de novas tempestades, associadas com fortes rajadas de vento e altos volumes acumulados.

Na segunda-feira (1º/2), a nebulosidade seguirá predominando com pancadas isoladas de chuva. Entre a terça (2) e a quarta-feira (3), a propagação de uma área de baixa pressão novamente intensificará as instabilidades e provocará chuva em todo o Estado, com possibilidade de temporais isolados, especialmente no Oeste e na Metade Sul.

Os valores previstos serão elevados na maioria dos municípios. Somente entre a Região Metropolitana e o Litoral Norte são esperados volumes inferiores a 60 mm, enquanto nas demais regiões os totais deverão variar entre 80 e 100 mm. No Extremo Sul, Fronteira Oeste, Missões e no Alto Uruguai os valores deverão superar 150 mm, podendo alcançar 200 mm em algumas localidades.