Os primeiros dias de 2021 poderão ter chuvas expressivas em boa parte do Rio Grande do Sul, de acordo com o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 24/2020, divulgado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR), em parceria com a Emater-RS e Irga.

Na quinta-feira (31), o deslocamento de uma frente fria provocará chuva em todo o Estado, com possibilidade de temporais isolados, mas no decorrer do dia o ingresso de ar seco diminui a nebulosidade na Metade Sul.

Na sexta (1º), ainda ocorrerão chuvas fracas e isoladas na faixa Norte, enquanto o restante do Rio Grande do Sul terá tempo seco e temperaturas agradáveis. No sábado (2) e domingo (3), o tempo seco, com grande amplitude térmica predominará, com temperaturas amenas no período noturno e calor durante o dia.

Na segunda (4) e terça-feira (5), as temperaturas permanecerão acima de 30°C na maioria das regiões, mas o deslocamento de uma área de baixa pressão e uma frente fria provocarão chuva, com possibilidade de temporais isolados na maioria das regiões. Na quarta-feira (6), as áreas de chuva estarão concentradas na Metade Norte, enquanto na Campanha e Fronteira Oeste, o tempo firme, com temperaturas amenas, vai predominar.

Os valores previstos são baixos e inferiores a 10 mm na fronteira com o Uruguai, Zona Sul Litoral e na Região Metropolitana. No restante do Estado, os volumes oscilarão entre 20 e 35 mm, mas poderão alcançar 50 mm em algumas localidades da Fronteira Oeste e nas Missões.

O boletim também avalia as condições atuais das culturas de soja, milho, hortigranjeiros, tomate, caqui, pastagem e arroz. O documento completo pode ser consultado em www.agricultura.rs.gov.br/agrometeorologia.

Informações: SEAPDR