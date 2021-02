Os próximos sete dias deverão permanecer com chuvas regulares no Rio Grande do Sul. Entre a quinta-feira, dia 11, e o domingo, dia 14, a presença de uma área de baixa pressão alongada (cavado) manterá as condições favoráveis a pancadas de chuva típicas de verão em grande parte das regiões, com possibilidade de temporais isolados. É o que aponta o Boletim Integrado Agrometeorológico divulgado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, em parceria com a Emater-RS e o Irga.

Na segunda-feira, dia 15, e na terça-feira, dia 16, o deslocamento de uma frente fria provocará chuva em todo o Estado, com chance de tempestades isoladas. Na quarta-feira, dia 17, ainda ocorrerão chuvas isoladas nas faixas Norte e Nordeste, enquanto nas demais regiões o ingresso de ar seco afastará a nebulosidade e garantirá o tempo firme, com sol e temperaturas amenas.

Os volumes previstos deverão oscilar entre 20mm e 40mm na maioria das regiões. Na Zona Sul, Planalto, Serra do Nordeste e Campos de Cima da Serra, os totais deverão oscilar entre 40mm e 50mm, e poderão superar 60mm em alguns municípios.