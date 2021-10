O Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Caçapava escolheu sua nova Comissão Executiva em congresso realizado no sábado, dia 09. O evento ocorreu na Câmara de Vereadores e contou com a presença de lideranças políticas locais, de filiados e do vereador do PSB de São Sepé, Rodrigo Ferreira.

Darlan Freitas, que concorreu à Prefeitura de Caçapava em 2018 pelo PSB, foi eleito presidente do partido no município.

– O PSB vem construindo uma trajetória bonita em Caçapava, de muito diálogo com a comunidade. Estamos caminhando passo a passo, reestruturando e fortalecendo o partido, buscando pessoas que desejam colaborar com o município dentro da construção que viemos propondo de mudança, renovação política, visão de gestão pública e comprometimento com as pessoas – destacou.

Confira como ficou a nova Executiva do partido:

Presidente: Darlan Freitas

Vice-Presidente: Derci Guterres

Secretário Geral: Thiago Freitas

1º Secretário: Enaldo Silveira Rodrigues

2º Secretária: Genaina Bicca

1º Secretária de Finanças: Ana Carolina Santos

2º Secretária de Finanças: Ana Paula Corrêa

Secretário de Comunicação Social e Propaganda: Odison Veber