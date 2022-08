Quem será o novo milionário da cidade?

O que você faria se tivesse ganhado o prêmio?

“Eu iria adotar o Abrigo Bem me Quer e transformar numa grande instituição, onde cada criança ficasse até completar 18 anos e saísse com uma vida estruturada. E que nenhuma criança de Caçapava fosse transferida para outra instituição, para nunca perder o vínculo com suas raízes.” Andreia Brito Rodrigues, professora

“Resolveria problemas financeiros mais urgentes, meus e da minha família; sairíamos para férias de 30 dias (faz 10 anos que não tiro) para qualquer lugar, com praias paradisíacas e tudo que temos direito. Deixaria minha família bem financeiramente, investiria no meu negócio, uma academia muito bacana, gerando emprego e fomentando a economia do município. Faria também um projeto social com dança e esportes.” Jocelaine Luiz, professora

“Eu faria um projeto de esportes para crianças carentes, um complexo com quadras, piscinas e pista de atletismo. Com direito a três refeições por dia. Faz tempo que tenho esse projeto na cabeça, mas como não tenho dinheiro e não ganhei na Mega, fica só no sonho mesmo.” Lenuza Castilhos (Preta), taxista

Fotos: arquivo pessoal