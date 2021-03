A área de Cidadania Fiscal da Receita Federal promoverá uma live sobre a Campanha Destinação do Imposto de Renda na próxima quinta-feira, dia 25, às 14h30min, pela plataforma Microsoft Teams. O objetivo do evento é apresentar ao público a campanha através da qual é possível direcionar uma parte do seu imposto de renda diretamente a fundos sociais.

Diversas instituições são beneficiadas pelo programa. O procedimento é simples, pode ser realizado no momento de preencher a declaração, e não interfere, nem gera custos adicionais. Destinando o imposto diretamente a fundos sociais, o cidadão pode mudar a realidade de crianças e adolescentes em situação de risco, além de dar uma vida mais digna aos idosos. A atitude se torna ainda mais importante em momentos de crise como a atual.

Durante a live, será abordado o passo a passo para direcionar parte do imposto pago a fundos sociais, e será possível tirar dúvidas com a equipe de Cidadania Fiscal. O evento poderá ser acessado aqui.

Informações: Fábio Burch Salvador – Agente da Receita Federal em Caçapava