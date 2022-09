Recenseadores protestam em Caçapava

Os recenseadores aprovados no concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para realizar o Censo Demográfico 2022 em Caçapava protestaram ontem, dia 1º de setembro, para cobrar melhorias nas condições de trabalho. Conforme divulgado pela imprensa nacional, em diversas cidades do país estes profissionais interromperam a coleta de dados pelo mesmo motivo, além de atrasos no pagamento.

Desde 1º de agosto, os recenseadores estão realizando visitas às casas em todas as cidades do país para aplicar o questionário do Censo 2022, mas reclamam de resistência de moradores em responder à pesquisa e denunciam casos de racismo, assédio sexual, assaltos e ameaças, de acordo com o portal de notícias G1.

Foto: Divulgação