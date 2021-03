O vereador e presidente da Câmara Paulo Pereira (PDT) informou que o recolhimento do lixo eletrônico em Caçapava deve recomeçar no início de abril. Segundo ele, o trabalho foi interrompido por segurança devido à pandemia, mas uma grande campanha está sendo programada para a primeira quinzena do próximo mês.

– Não temos conseguido fazer regularmente o recolhimento do lixo eletrônico em nosso município, mas pretendemos, em abril, recomeçar os trabalhos, sempre respeitando os cuidados com a pandemia, o distanciamento social e todas as medidas de segurança – disse o vereador.

Outro projeto de Paulo Pereira é a implantação de um ecoponto no município.

– Estamos em tratativas com um empresário que manifestou interesse em implantar um ecoponto em Caçapava. A ideia é viável, e estamos em andamento com o projeto para termos um ponto fixo de recolhimento de lixo aqui no município. Em breve, teremos novidades para o setor – explicou.

A data da campanha será divulgada no início de abril. O vereador Paulo Pereira pede às pessoas que sigam armazenando o seu lixo eletrônico de forma segura para ser recolhido, descartado e enviado a um destino apropriado.

Informações e foto: imprensa Câmara