Na tarde de ontem (04), o Prefeito Giovani Amestoy recebeu representantes da comunidade do Passo da Chácara, para dialogarem sobre a reconstrução da ponte que faz divisa com o município de Santana da Boa Vista, na ocasião o Prefeito Amestoy confirmou a parceria da prefeitura de Caçapava com Santana da Boa Vista para a reconstrução da mesma.

“Estarei em contato com o Prefeito Ito de Santana para tratarmos os detalhes da obra, ressalto que somos parceiros para que esta obra comece já nas próximas semanas e entregue a comunidade”, disse o Prefeito Amestoy.

Participaram da reunião a Secretária Geral, Cássia Freitas, o Secretário Adjunto de Obras Zacarias Dutra e o Vereador Marcos Vivian.

Informações: Prefeitura Municipal