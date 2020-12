O presidente da Câmara de Vereadores de Caçapava, Mariano Teixeira, entregou ao Prefeito Giovani Amestoy um ofício devolvendo aos cofres públicos R$282 mil. Este recurso garantirá à Secretaria da Saúde a possibilidade de compra de vacinas contra a Covid-19 caso o Ministério da Saúde não garanta doses a todos os grupos.

Segundo o vereador, este valor pode ser aplicado no combate à Covid-19 e no fundo para compra de vacinas contra a doença, cuja criação foi discutida por ele e pelo prefeito em encontro na terça-feira, dia 29. As tratativas sobre este projeto estão no início, e o fundo deverá ser criado através de uma lei no começo do próximo ano.

Informações e imagem: Prefeitura Municipal