A reforma do prédio da Prefeitura foi retomada na terça-feira, 1º de fevereiro. Ela havia sido interrompida em agosto de 2020, quando a empresa responsável desistiu de realizar o serviço, alegando alta de preços devido à pandemia e inviabilidade de cumprir o valor orçado.

Agora, a CFV Obras Públicas Ltda, que também está reformando a Escola Municipal de Ensino Fundamental Inocêncio Prates Chaves, executa a obra, que tem um custo de R$ 647 mil e prazo de seis meses contados a partir da assinatura do contrato, que ocorreu em novembro de 2021, para ser concluída.

No primeiro dia de trabalhos, o prefeito Giovani Amestoy (PDT), acompanhado do secretário Geral adjunto Patrick Paz e do vereador Paulo Pereira (PDT), vistoriou a obra.

– A recuperação deste prédio é importante para nossa cidade por sua história e por sua beleza arquitetônica. A expectativa é de que, nos próximos meses, possamos voltar a atender nossa população em nossa sede original – disse Amestoy.

A reforma executada agora se deve a uma interdição imposta pelo Corpo de Bombeiros em 2018, quando ocorreu a queda de parte do telhado do prédio. Além de poder voltar a receber os gabinetes do prefeito e do vice, a Secretaria Geral, a Procuradoria do Município e outros setores do Executivo, com a obra concluída, o local terá acessibilidade para cadeirantes e idosos de acordo com as exigências para prédios públicos. A fachada não será alterada.

Informações: Imprensa Prefeitura

Foto: Catherine Vargas/Imprensa Prefeitura