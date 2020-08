Na Sessão Plenária Ordinária da última semana, o vereador Silvio Tondo (PP) protocolou um requerimento que foi apreciado e aprovado em plenário por unanimidade dos parlamentares da Câmara de Vereadores de Caçapava do Sul.

O pedido do vereador requer do Poder Executivo Municipal, que seja realizado um projeto de engenharia objetivando a reforma dos banheiros públicos municipais, localizados na Praça da Matriz e na Praça Osvaldo Aranha, orçando a relação do material a ser utilizado na obra, avaliando também a possibilidade de parceria público/privada para execução das obras, a ser realizado em benefício da saúde pública.

“Fiz esse pedido ao Poder Executivo motivado pelo péssimo estado de conservação em que se encontram os referidos banheiros, gerando odores desagradáveis bem como insalubridade dos locais apontados, tornando inutilizados ao fim que se destinam. Peço que enseja urgente este atendimento por se tratar de saúde pública, pela necessidade de uso dos banheiros públicos em condições pelas pessoas que utilizam e que transitam nas imediações,assim como as que estão em tratamento de saúde no Hospital de Caridade Victor Lang, que recebe pacientes de toda a região, além da área de lazer que reúne varias pessoas diuturnamente”, disse Silvio.

O Requerimento segue agora para análise do Prefeito, que tem o direito de acatar, ou não, o pedido do vereador.

Informações e foto: Câmara Municipal de Vereadores