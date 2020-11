O prefeito em exercício Luiz Carlos Guglielmin assinou, na quinta-feira, dia 26, no Galpão da Associação de Catadores Recicla Pampa, a lei que autoriza o repasse de R$ 24 mil para o pagamento do aluguel do prédio onde se localiza a associação. Este recurso, oriundo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Caçapava do Sul (CODESC), vai garantir a ampliação dos postos de trabalho, além de contribuir para o aumento da receita das famílias que atuam no local.