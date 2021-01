O presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Pereira (PDT), reuniu-se com o coordenador regional do mandato do deputado federal Paulo Pimenta (PT), Giordano Borba de Freitas, na manhã de quinta-feira, dia 07. Também participou da reunião o diretor da Câmara, Cassius Poglia.

O motivo do encontro foi colocar o gabinete do deputado à disposição da Câmara.

– O deputado Paulo Pimenta tem uma grande articulação aqui em Caçapava através do vereador Boca (PT), que coordena a distribuição das emendas parlamentares. Nos últimos dez anos, foram mais de R$12 milhões em recursos para o munícipio – destacou Giordano.