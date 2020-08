Após solicitar ao Comitê de Combate ao Coronavírus o retorno do aparelho de bufê em restaurantes e padarias, a Prefeitura Municipal se reuniu na tarde des terça-feira (18) com um grupo de representantes dos restaurantes para normatizar o retorno dos bufês.

De acordo com as recomendações do Comitê, os restaurantes poderão retornar com o bufê desde que atendam algumas normativas extras de saúde, dentre elas o isolamento, de no mínimo 1 metro, entre o bufê e o cliente, sendo que este deverá conter isolamento plástico (filme ou acrílico), e a alimentação deverá ser servida por um funcionário.