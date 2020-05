Foto: Divulgação

O prefeito Giovani Amestoy recebeu na tarde da sexta-feira (22), o Policial Rodoviário Federal Daniel Pozzobom, para tratar sobre a obra do posto, localizado em Caçapava do Sul.

Conforme Pozzobom a obra teve início através do projeto em 2016 e entrou em execução em 2017 e acabou falindo sem a obra ser concluída, a estimativa é de que ainda falte cerca de 10% para conclusão.

Pozzobom informou que a PRF tem disponibilidade orçamentária para seguir o trabalho e está buscando a manutenção da cooperação técnica com os engenheiros da prefeitura. Por sua vez o prefeito Amestoy afirmou que a prefeitura tem interesse em cooperar com a PRF e destacou a importância do posto local para garantir segurança da sociedade e munícipes.

Informações: Prefeitura Municipal