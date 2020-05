Foto: Divulgação

O Secretário de Planejamento e Meio Ambiente, Flávio Monteiro, recebeu hoje o diretor da empresa CH Roggia de Agudo, a empreiteira é responsável por obras em andamento em Caçapava do Sul.

Na reunião foram tratados assuntos pertinentes à obras em andamento da ciclovia, que devem ser entregues em breve, e, também sobre a Silva Jardim, a qual está na terceira empresa contratada para realizar a execução, já que as outras duas desistiram.

Segundo a Secretaria de Planejamento a intenção é reiniciar as obras que estavam paralisadas bem como dar início as obras já liberadas pela CEF, como por exemplo, pavimentação das ruas Tiradentes e Xiru Meireles. Participaram da reunião, além do Secretário e do empreiteiro, o Secretário Adjunto Nilvo Dorneles, e os engenheiros Marcelo Silva e Helme Santana.

