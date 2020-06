O prefeito de Caçapava do Sul, Giovani Amestoy e a Secretária de Saúde Inês Salles participaram, na manhã desta quarta-feira, 24/06, em Cachoeira do Sul, de reunião sobre as ações de controle ao coronavírus.

Na ocasião prefeitos que compõe a 8ª Coordenadoria de Saúde discutiram propostas e trabalharam ações visando soluções a problemas comuns. Entre os pontos avaliados foi destacado que ações restritivas não são uniformes em razão das peculiaridades, e que há necessidade de consenso assim como que as próximas duas semanas devem ser as mais importantes na luta contra a pandemia e, em razão disso as ações de controle devem ser intensificadas. Conforme o prefeito de Cachoeira do Sul, Sérgio Ghignatti a Brigada Militar é essencial no auxílio à fiscalização.

O prefeito e a secretária aproveitaram a ocasião para discutir diversos pontos com o diretor e com o diretor técnico do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul, responsável pelo atendimento dos casos graves de Covid-19 de Caçapava do Sul.

Informações: Prefeitura Municipal