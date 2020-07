Na manhã desta quarta-feira (28), o Presidente da Câmara, Mariano Teixeira, participou por vídeo conferência de uma reunião sobre melhorias na infraestrutura da comunidade Quilombola de Caçapava do Sul, principalmente na divisa com Cachoeira do Sul.

Participaram do encontro o Superintendente do INCRA no RS, Tarso Teixeira, o servidor do INCRA, Assis Teixeira, o Presidente FETAG, Carlos Joel da Silva, o Presidente da comunidade Quilombo Cambará, Pedro Rodrigues, Marcio Silva assessor de comunicação e projetos, Diego Cruz, Diretor da Secretaria de Agricultura de Cachoeira do Sul e Paulo Ricardo Vieira da Cunha Machado, Presidente do STR Cachoeira do Sul.

A infraestrutura das famílias assentadas no Quilombo do Cambará foi a principal pauta do encontro, principalmente para o Poder Público auxiliar as pessoas na retirada do talão de produtor, projetos do governo para incentivo a essas comunidades e equipamentos que devem ser disponibilizados. A reunião durou aproximadamente 1h, e a execução de algumas demandas deve iniciar na sequencia, usando o INCRA e a FETAG.

Informações: Câmara Municipal de Vereadores