O Clube Recreativo Harmonia realizará mais uma atividade do Projeto Ciranda Abayomi. No domingo, dia 20, às 19h, será realizada uma roda de conversa para articular diferentes frentes de forma colaborativa para o enfrentamento ao racismo no âmbito local. A live será transmitida pela página no Facebook @coletivo.omode.

O evento colocará em evidência questões sobre racismo estrutural, criminalização do racismo e o impacto do racismo na vida da população negra, e contará com a participação de representantes do movimento negro, como o jurista Felipe Oliveira; a advogada Isadora Bispo; a presidente da Comissão Especial de Igualdade Racial da OAB – subseção Bagé, Patrícia Alves; e o delegado Vinicius Nahan.

Imagem: divulgação