O Rotary Club Maria Augusta apresentou ao presidente da Câmara de Vereadores, Mariano Teixeira, o projeto de decoração natalina da Praça Dr. Rubens da Rosa Guedes na segunda-feira, dia 23. O investimento é de aproximadamente R$ 30 mil.

A decoração terá oito anjos de 1,50m de altura, 48m de mangueira luminosa de led, quatro bonecos de neve de material reciclado, várias lâmpadas, estrelas cadentes, velas de vários tamanhos, casinha do Papai Noel, trenzinho e sinos.

A iniciativa, idealizada pelo Rotary Club Maria Augusta, conta com parcerias da iniciativa privada, da prefeitura e da Câmara de Vereadores e visa integrar a população por meio do clima de união e solidariedade do Natal e tornar a cidade mais atrativa e bonita no período de final de ano.