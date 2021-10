Ação incentiva a separação do lixo seco e ocorre em parceria com a Associação de Catadores Recicla Pampa

Recicla Sim. Esse é o nome da campanha que o Rotary Club Maria Augusta está realizando em parceria com a Associação de Catadores Recicla Pampa. Segundo a presidente Heloisa Guedes Garcia, a ideia surgiu no final do ano passado, quando o Rotary realizou a campanha de decoração de Natal.

– A decoração foi feita com garrafas pet. Precisávamos de cinco mil garrafas, mas tivemos dificuldade em consegui-las com a comunidade, então lembramos de ver se o pessoal da Recicla Pampa tinha para nos ajudar. Eles nos doaram as garrafas para a gente tirar a parte que precisávamos, e devolvemos para eles a parte que poderia ser mandada para a reciclagem – explicou a presidente.

De acordo com ela, nesse ano a atual gestão do Rotary pensou em trabalhar novamente com a Recicla Pampa. Foi feito um levantamento do que a Associação precisava, e descoberto que a maior dificuldade estava na separação do lixo.

– As pessoas não separam o lixo, colocam tudo junto, a garrafa pet, os vidros, as caixas, as tampas, tudo com o que eles podem trabalhar fica misturado ao lixo orgânico, e eles têm que abrir as sacolas para tirar o material. Então, pensamos em fazer essa campanha educativa com o objetivo de mobilizar as pessoas para que separem o lixo orgânico do reciclável – disse.

Assim, tonéis específicos para lixo orgânico e lixo seco estão sendo distribuídos em pontos estratégicos da cidade, como na Rua General Osório, em frente ao Instituto Municipal de Educação; na Rua Quinze de Novembro, em frente à Escola Dinarte Ribeiro; na Rua Sete de Setembro, ao lado do Banco do Brasil; na Rodoviária; e no Calçadão. Alguns dos recipientes para material reciclável também foram colocados ao lado dos contêineres públicos para lixo orgânico.

– A nossa ideia é melhorar a separação e diminuir o que vai do município para o lixão. Sabemos que o transporte e destinação do lixo é pago por tonelada, então, haveria redução de gastos também. Mas, acima de tudo, ajudar a Recicla Pampa a partir da coleta de mais material para melhorar a renda deles, mostrando para a comunidade que o que para nós é lixo, para eles é material de trabalho – afirmou Heloisa.

Conforme a presidente do Rotary, o comércio local está buscando participar do projeto, e mais 20 tonéis para lixo seco estão prontos. Quem quiser ajudar com a doação de tonéis ou disponibilizar um ponto para colocação de recipiente para lixo seco pode entrar em contato pelas páginas do Rotary no Facebook (https://www.facebook.com/RCMariaAugusta) e no Instagram (https://www.instagram.com/rotaryclub_cp_mariaaugusta/).

– Onde tem uma lixeira para o orgânico e a pessoa quer colocar uma para o seco, a gente disponibiliza o tonel – informou Heloisa.

Outras campanhas em andamento

Enquanto alguns membros do Rotary Club Maria Augusta se dedicam à Recicla Sim, outros trabalham nas campanhas para a decoração de Natal de 2021 e End Polio Now, promovida pelo Rotary Internacional durante o mês de outubro para conscientizar e incentivar pais e responsáveis a levarem as crianças com idades entre dois meses e cinco anos para se vacinar contra a poliomielite.

– Sobre a campanha de Natal, as luzes vão ser acesas no início de dezembro, a data ainda não está definida. Serão decoradas as praças Dr. Rubens da Rosa Guedes, a da Igreja Matriz e parte da Rua Quinze de Novembro. Essa decoração será feita em parceria com a Prefeitura, a Câmara de Vereadores e com a indústria e o comércio local – explicou Heloisa.

Para promover a End Polio Now, foi realizado um passeio com o Zé Gotinha na 86ª Expofeira de Caçapava. Além disso, também está ocorrendo a venda de cartelas para um sorteio de vários prêmios, que incluem um automóvel Fiat Mobi. O valor arrecadado com a venda das cartelas será destinado ao Fundo Polio e à Fundação Rotária.