Rotary Club Sentinela lança campanha

O Rotary é uma das maiores organizações humanitárias do mundo, onde a paz é a base de sua missão global. Com a sua doação aos Fundos de Assistência em caso de desastres, poderemos contribuir com os Distritos afetados, que estão recebendo os refugiados da Guerra da Ucrânia.

Sensibilizado, o Rotary Club de Caçapava do Sul Sentinela abre uma campanha de contribuições que será enviada a Fundação Rotaria.

Faça sua doação entre os dias 15 de março e 15 de abril, através do pix: CNPJ: 07.269.056/0001-95.

Ao término da campanha, os dados serão publicados em nossa página oficial do Facebook.

Texto e foto: Rotary Club Sentinela