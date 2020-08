A semana entre 13 e 19 de agosto deve ser marcada pelo frio e volumes expressivos de chuva no Rio Grande do Sul, de acordo com o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 07/2020 divulgado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), em parceria com a Emater-RS e Irga.

Entre hoje (13) e amanhã, sexta-feira (14), a propagação de uma frente fria manterá a chuva na maioria das regiões. Somente na Fronteira Oeste, Campanha e Zona Sul o tempo deverá permanecer seco, com temperaturas mais baixas. No sábado (15) e domingo (16), a presença de uma massa de ar frio manterá as temperaturas baixas em todo Estado, mas ainda ocorrerão chuvas fracas e isoladas nas faixas Norte e Nordeste.

Entre a segunda (17) e a quarta-feira (19), a presença do ar frio e seco manterá o tempo firme, com temperaturas próximas de 0°C e formação de geadas na maioria das regiões. Os totais permanecerão inferiores a 10 mm na Campanha e na Zona Sul. Nas demais regiões, os valores previstos deverão oscilar entre 25 e 50 mm na maioria das localidades. No Vale do Uruguai, Planalto e na Serra do Nordeste os totais oscilarão entre 60 e 80 mm, e poderão alcançar 100 mm em alguns municípios dos Campos de Cima da Serra.

Informações: Seapdr