Rústica reúne 82 atletas em Caçapava

A 1° Rústica Ascorca/Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, que aconteceu no domingo, dia 29 de maio, contou com a participação de 82 atletas de 15 municípios de todo o Estado. Em uma manhã gelada, eles largaram às 09h15min, em frente ao Ginásio de Esportes Dr. Cyro Carlos de Melo, para um percurso de 4,7 quilômetros, composto de várias subidas e descidas.

E o primeiro aclive estava logo nos metros iniciais, mostrando que não seria fácil para ninguém. Ainda assim, os atletas caçapavanos deram show, subindo ao pódio nas categorias Geral Masculino e Geral Feminino e em todas as categorias por idade.

O campeão Geral Masculino foi José Ivonei de Rosso, de São Gabriel, com o tempo de 16min48s. No feminino, a campeã Geral foi Claudia de Castro, de Santa Maria, que completou o percurso em 23min02s. Já os troféus de maiores equipes ficaram com a Associação de Corredores de Rua de Caçapava do Sul (Ascorca – 1º lugar), com a Associação dos Corredores de Rua Gabrielenses (Ascorg – 2° lugar) e com a Acorres, de São Sepé (3º lugar).

Estavam presentes no evento os ex-atletas caçapavanos João Gratulino Pereira e Francisco de Assis Paz, que muitas alegrias trouxeram para o município conquistando diversos títulos. O prefeito Giovani Amestoy e a secretária Geral, Cássia Freitas, acompanharam a prova.

Conforme a organização da rústica, o evento foi um sucesso, e a próxima edição já está sendo preparada para ocorrer no início de julho. As informações devem ser divulgadas em breve.

A 1° Rústica Ascorca/Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul foi realizada pela Ascorca com promoção da Prefeitura e apoio de ST Impressões e Xerox, Supermercados Minuano, Funerária Santo Antônio, Água da Pipa, Unopar, Renatinho Personalizações, Brigada Militar, comunicador João Clésio Pereira e personal trainer Paulo Henrique Rodrigues Moreira.