A Coordenadoria Municipal de Promoção de Igualdade Racial (Compir) promove no sábado, dia 20, o II Fórum Municipal de Promoção da Igualdade Racial. O evento, que ocorre das 15h às 17h30min, no Clube Harmonia, é gratuito e aberto a toda a comunidade.

Esta edição celebrará o Ano do Cinquentenário do 20 de Novembro no Estado, e terá, no painel de abertura, debates sobre a igualdade racial; apresentação de editais abertos do Estado; apresentação das diretrizes das Políticas de Promoção da Igualdade Racial Municipal, que dialogam com o Estatuto da Igualdade Racial; criação do Plano Municipal de Promoção de Igualdade e do Fundo Municipal; debates temáticos; e Ciranda Cultural da Cultura Afro- brasileira.

Os debates serão mediados pela coordenadora de Promoção da Igualdade Racial Municipal, Cátia Cilene Morais Dutra, e pelo coordenador de Comunicação Municipal, William Brasil. Participarão membros do Conselho Municipal da Igualdade Racial e do Núcleo de Estudos Afro Brasileiros e Indígenas (NEABI) da Universidade Federal do Pampa (Unipampa).

Informações e imagem: Imprensa Prefeitura