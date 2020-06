Em razão do vento que passou a soprar do quadrante sul na sexta-feira (26), trazendo o ar frio das áreas polares para o território gaúcho, o início do final de semana continua gelado no Rio Grande do Sul.

Neste sábado (27), de acordo com a Somar Meteorologia, o tempo fica firme e ensolarado na maior parte do Estado. As exceções são Litoral, Norte, Serra e Região Metropolitana, que podem registrar chuva fraca e isolada devido a zonas de instabilidade remanescentes. A precipitação ocorre de forma intercalada, com períodos de melhoria à tarde.

No domingo (28), as mínimas tendem a cair ainda mais, inclusive com possibilidade de neve na Serra durante a madrugada. A combinação da baixa temperatura com a umidade presente nessa região pode proporcionar a primeira ocorrência do fenômeno no Estado neste ano. A possibilidade, no entanto, é pequena e restrita a municípios como São José dos Ausentes, Cambará do Sul e Vacaria, onde as mínimas devem ficar na faixa de -4°C.

O final de semana na Campanha terá tempo firme e ensolarado. Em Caçapava do Sul, a temperatura oscila entre 7°C e 22°C.

Informações: Gaúcha ZH