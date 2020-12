A Sala do Núcleo do Empreendedor de Caçapava recebeu o Selo Bronze na terça-feira, dia 08. Seguindo os protocolos de distanciamento indicados pelos órgãos de saúde, a certificação contou com a presença do prefeito em exercício, Luiz Guglielmin, e da secretária de agropecuária, indústria e comércio, Michele Mendes.

Esta certificação é resultado de uma parceria entre o Sebrae RS e a Fundação Nacional de Qualidade (FNQ) para reconhecer os esforços de melhoria e oferecer um atendimento ainda mais qualificado para os empreendedores locais. Para recebê-la, a Sala do Núcleo do Empreendedor teve de passar por etapas de avaliação por meio de questionários, envio de materiais e entrevistas. Foram avaliados 24 critérios respondidos no site da FNQ. Para conquistar o Selo Bronze, as Salas precisavam ofertar pelo menos nove serviços básicos de uma lista de 12 opções, dentre elas, serviços de orientação e formalização de empresas.