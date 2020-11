A unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Caçapava retornou à sua base, localizada na Rua Félix da Cunha, ao lado da Policlínica Municipal. O local passou por uma reforma com investimento de mais de R$57 mil utilizados em melhorias estruturais e aquisição de móveis para atender à Portaria 2048 do Ministério da Saúde.