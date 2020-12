A Secretaria do Tesouro Nacional publicou, pela primeira vez, o ranking da qualidade da informação contábil e fiscal para os municípios de todo o Brasil. O vencedor foi Águas Frias (SC), com 247,7 pontos, seguido por Santana da Boa Vista, com 246,8 pontos. Dez municípios empataram na terceira colocação, entre eles São Sepé, com 246,5 pontos. Caçapava aparece em 366º lugar, com 234,8 pontos.

Também foi divulgado o ranking dos Estados. No topo, está Pernambuco, com 226,79 pontos, seguido de Santa Catarina (225,46) e Paraíba (221,01). O Rio Grande do Sul está em 12º lugar, com 211,63 pontos.

Estes rankings têm o objetivo de estimular a qualidade e a consistência da apuração e da divulgação dos dados fiscais de todos os entes da federação e são divididos em quatro dimensões:

gestão da Informação: verifica o comportamento dos entes no envio das informações. Exemplos: envio de todas as declarações, envios no prazo e quantidade de retificações.

contábil : avalia os dados contábeis recebidos, a consistência entre os demonstrativos, entre outros.

: avalia os dados contábeis recebidos, a consistência entre os demonstrativos, entre outros. fiscal : avalia os dados fiscais recebidos, a consistência entre os demonstrativos, entre outros.

: avalia os dados fiscais recebidos, a consistência entre os demonstrativos, entre outros. contábil x fiscal: efetua o cruzamento entre os dados contábeis e os dados fiscais recebidos.

Informações: Secretaria do Tesouro Nacional